Coronavirus : probablement un million de Français porteurs du virus, selon Véran

publié le 29/10/2020 à 09:08

1 million. C'est le nombre de personnes actuellement porteuses du coronavirus en France, selon Olivier Véran.

"Nous avons tenté par tous les moyens d'éviter le confinement" et "le couvre-feu a permis de freiner la diffusion du virus", mais "c'est une vague européenne qui est en train de s'abattre", a commenté le ministre de la Santé sur franceinfo, défendant le reconfinement annoncé par le président Emmanuel Macron. "L'État est garant de la sécurité sanitaire des Français et prend ses responsabilités", a-t-il insisté.

"Après avoir consulté les scientifiques, après avoir échangé avec nos partenaires européens, j'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus", avait déclaré Emmanuel Macron la veille .

"Tout le territoire national est concerné", a expliqué le Président, alors que le confinement doit entrer en vigueur "dans la nuit de jeudi à vendredi" et qu'il sera en place "jusqu'au 1er décembre." Ce confinement sera toutefois plus souple qu'au printemps avec notamment le maintien des écoles et des universités et de l'activité de certaines entreprises.