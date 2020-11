"Le coronavirus ne va pas s’arrêter à Noël", prévient Olivier Véran sur RTL

publié le 03/11/2020 à 08:01

"Noël ne sera pas une fête normale". La mise en garde signée Olivier Véran a fait redouter le pire aux Français, qui confinés, se projettent sur les vacances de fin d'année. Invité de RTL ce mardi 3 novembre, le ministre de la Santé s'est voulu rassurant. "Je ne veux pas culpabiliser les Français", a-t-il déclaré.

En première ligne au gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire, Olivier Véran a indiqué que "Noël restera une fête (...) Il faut anticiper le fait que le virus sera toujours là, il ne va pas s’arrêter à Noël et donc il faut s'adapter". La capacité à célébrer Noël et les fêtes de fin d'année dépendra directement des résultats du confinement et de la baisse ou non de la pression dans les services hospitaliers.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, l'épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique Arnaud Fontanet a expliqué que "si le confinement fonctionne bien (...) selon les régions françaises, on s'attend à un mois avec une baisse de 65 à 80% des infections. Il faudrait deux mois pour baisser de 80 à 90%. On arrive donc dans la période de Noël".

Sur la base de ces projections, Arnaud Fontanet estime que "certaines mesures pourraient être relâchées (...) Mais la circulation du virus sera encore importante à Noël".