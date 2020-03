publié le 31/03/2020 à 09:16

Il faut sauver le soldat Macron. Alors que le maintien du premier tour des municipales est en train de devenir le symbole de retard à l'allumage de la réponse gouvernementale à la pandémie de Covid-19, le président de la République peut compter sur le maire de Pau pour le défendre.

"Dès lors qu’on devait fermer les écoles, puis les bars et les restaurants, il était évident pour moi que la conclusion logique et immédiate ne pouvait être que le report des élections. C’était précisément l’avis du président de la République", assure François Bayrou dans les colonnes de nos confrères du Figaro.

Pourquoi alors maintenir cette première partie de ce rendez-vous politique et citoyen ? Pourquoi prendre le risque et faire de ce premier tour une expérience assez médiocre de distanciation sociale ? Pour François Bayrou, Emmanuel Macron n'a fait que se ranger aux voix unanimes de l'opposition. "Les oppositions ont poussé de hauts cris en criant au déni de démocratie. Le consensus nécessaire est devenu impossible et la décision n’a pas été prise", analyse le maire de Pau.

Une petite musique qui rappelle celle de la majorité juste après la tenue du premier tour et avant l'annonce du confinement. L'opposition a crié à la mise en danger des citoyens, les Français ont eu du mal à comprendre pourquoi ils pouvaient voter mais ne pouvaient plus sortir de chez eux quelques heures après. Cette décision est devenue la nouvelle patate chaude de l'arène politique. Une décision qui a été prise mais qui est devenue tellement incompréhensible que nul n'en assume la paternité.

Il faut remettre les polémiques à plus tard François Bayrou, maire de Pau Partager la citation





Pour François Bayrou, les polémiques ne peuvent cependant fleurir en temps de crise. L'époque "implique de remettre les polémiques à plus tard et de joindre nos forces dans le moment pour ralentir la contagion. Il sera temps ensuite de poser les questions sur la préparation, les précautions qui auraient dû être prises."

Il est certain que la majorité et l'exécutif ne manqueront pas d’entendre reparler de ce premier tour pour le moins singulier, des stocks de masques, des budgets des hôpitaux, etc. lorsque la situation sanitaire et économique se sera apaisée.