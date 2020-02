Congé de deuil d'un enfant : Macron joue l'apaisement avec les députés

publié le 11/02/2020 à 13:30

De vives tensions au sein même de la majorité présidentielle. Les députés de La République En Marche (LaREM), qui défendent envers et contre tous la politique d'Emmanuel Macron, n'ont guère apprécié que le chef de l'État les appelle à "faire preuve d’humanité" sur le sujet du congé parental après la mort d'un enfant.

Une sortie médiatique que de nombreux élus au sein de l'Assemblée ont eu du mal à digérer. Ces derniers vont avoir l'occasion de s'expliquer directement avec Emmanuel Macron ce mardi 12 février, lors d'une réunion à l'Élysée, afin de "faire la paix". Les mots d'ordre lancés par l'Élysée sont ceux de "l'unité et de la cohésion" avec les députés.

Cette intervention est très attendue par les députés de l'Hérault et de la Côte-d'Or, Coralie Dubost et Didier Paris : "Ce qui est important, c'est d'être en permanence dans l'ajustement entre ce que fait Emmanuel Macron d'un point de vue de l'exécutif et celui des parlementaires. Les rendez-vous avec les députés ne sont jamais des rendez-vous de façade".

Selon nos informations, Emmanuel Macron ne sera pas le seul à devoir recoller les morceaux avec les parlementaires puisqu'un message a été passé pour que tous les ministres qui se déplacent en France veillent à avertir le député de la circonscription. Enfin, Marc Fesneau, le ministre des relations avec le Parlement, prendra du temps ce dimanche 16 février pour recevoir les parlementaires.