Marc Fesneau est l'invité du "Grand Jury" dimanche

publié le 12/01/2019 à 20:25

La crise des "gilets jaunes" va avoir un impact sur la suite du quinquennat. Et pour cause, plusieurs réformes vont être décalées, en attendant la tenue du grand débat national. La réforme constitutionnelle, la réforme des retraites et le projet de loi sur la bioéthique sont concernés.



Face à ces changements, cette semaine, les principaux représentants des groupes REM et MoDem de l'Assemblée et du Sénat ont été reçus à Matignon par Édouard Philippe qui souhaite resserrer les liens entre l'exécutif et sa majorité avant la rentrée parlementaire, a constaté un journaliste de l'AFP.

C'est Édouard Phillipe qui a pris l'initiative de cette rencontre à laquelle participaient le ministre chargé des relations avec le parlement Marc Fesneau.

>> Marc Fesneau, le ministre en charge des Relations avec le Parlement est l'invité du Grand Jury. Posez-lui vos questions dans les commentaires, il y répondra en direct pendant l'émission.