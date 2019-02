publié le 01/02/2019 à 08:03

Nouvelles révélations dans l’affaire Benalla. Jeudi 31 janvier, le site Mediapart a publié une enquête fournie dont un enregistrement clandestin compromettant pour l’ancien chargé de mission de l'Élysée. Depuis six mois cette affaire ne cesse de rebondir, comme un mauvais feuilleton, comme une mauvaise série B, avec l’impression que l’on n’est jamais au bout de nos surprises.



Parce que ce que nous apprend ce nouvel épisode c’est qu’Alexandre Benalla n’a visiblement pas respecté son contrôle judiciaire en juillet dernier. Il serait entré en contact après sa mise en examen avec un autre acteur de l’affaire.

Et tout aussi grave, si l’on comprend bien, il se serait parjuré devant la Commission des lois du Sénat en niant des affaires avec un milliardaire russe proche de Poutine, dans lesquelles il était impliqué alors qu’il était au service de l’Elysée. L'ensemble, la violation du contrôle judiciaire et le parjure, le mensonge devant le Sénat, est passible de prison.

Et toutes ces révélations viennent après celles sur les violences commises lors des manifestations du 1er mai, alors qu’il n’avait rien à faire là, armé de surcroît, après l’utilisation abusive de passeports diplomatiques. Ça va s’arrêter quand?

Un enregistrement embarrassant pour l'Élysée

Cet enregistrement, où Alexandre Benalla se targue du soutien du président Macron,



date du mois de juillet. Ce n’est pas une révélation du mois dernier. Au mois de juillet, Emmanuel Macron soutenait publiquement Alexandre Benalla. Il l’a fait devant des Parlementaires.



Ce n’est pas un scoop. Mais cela donne dans la bouche de Benalla, la nature des liens entre le président et lui. Benalla raconte qu’Emmanuel Macron lui a envoyé un SMS de soutien à l’époque. Vrai ou faux, c’est la version de Benalla. L’Élysée a toujours démenti ces textos. C’est parole contre parole. Par ailleurs rien ne dit qu’ils ont eu des contacts récemment.



Mais ce que ça confirme, c’est qu’avec Emmanuel Macron sont entrés à l’Élysée des gens qui n’avaient pas le sens de l’État. Benalla n’est pas venu "servir". Il est venu se servir. Il a pensé que d’où il était, il bénéficiait d’une impunité qui lui permettait de faire ce qu’il voulait. C’est là où il y a une grave confusion.

Intrigue de cour à l'Élysée

Des "Benalla", il y en a eu derrière presque chaque président. Dans toutes les cours, il y a des intrigants. Il y a toujours quelque part le voyou du roi, comme il y avait le fou du roi. On trouve très souvent des gens pas très peu recommandables, des porteurs de valises, des types qui traînent dans des milieux louches, ce sont les pieds nickelés de la politique.



Le pouvoir attire des gens comme ça et les dirigeants sont parfois fascinés par les "bad boys", les petites frappes. Il y a de ça chez Emmanuel Macron, d’autant plus qu’il n’est pas né en politique. Il est arrivé comme une comète, c’est une aventure présidentielle qui a commencé de manière presque artisanale, avec une petite troupe au départ, les intellos et les gros bras.



Emmanuel Macron s’est fait prendre au piège de la fidélité, qui lui a ôté tout discernement. C’est pour ça que ça ressemble plus à une faiblesse d’État qu’à une affaire d’État.