publié le 02/12/2019 à 13:48

Ce dimanche 1er décembre, l’équivalent de deux mois de pluie est tombé en quelques heures à Cannes. La situation était particulièrement critique dans le quartier de La Bocca, où un homme a dû être secouru après s'être réfugié sur le toit de sa voiture.

La ville balnéaire a dû faire face à des "crues éclaires", indique son maire, David Lisnard. Les intempéries n'ont heureusement fait aucune victime à Cannes, mais de nombreux habitants ont vu leur logement subir de gros dégâts. "Ce qu'il faut c'est être précis, être auprès des habitants. Il faut faire de l’empathie, il faut de la précision et apporté des solutions. [...] C'est ce que l'on doit à ceux qui sont sinistrés", poursuit l'élu.

90 personnes ont dû être hébergées pendant la nuit du 1er au 2 décembre. "Beaucoup, déjà, sont rentrées chez elle", précise le maire. "Je pense que ce soir (lundi 2 décembre) on aura plus personne à reloger ou à la marge, les solidarités familiales feront leur effet. L'urgence maintenant c'est d’accompagner les sinistrés [...]. Les dégâts sont importants, ils sont matériels, que matériels, et dans la détresse c'est quand même une satisfaction", assure David Lisnard.

Ce type d'épisode climatique, en 2015 des inondations avaient fait plusieurs victimes. "Il y a eu, depuis le milieu du XIXème siècle, jusqu'aux années 90, une urbanisation qui n'était pas raisonnable. Aujourd'hui heureusement tout ça a beaucoup changé, dans le bon sens. [...] Il faut, ni avoir la prétention de penser qu'on peut lutter contre des éléments déchaînés comme c'est le cas, mais il ne faut pas non plus tomber dans le fatalisme. Il y a des aménagements qui peuvent, qui doivent être faits, à condition qu'on arrête de rencontrer des obstacles bureaucratiques qui sont délirants", conclut l'élu.

