Le gouvernement veut mettre fin au régime spécial des cheminots, qui seront en grève à partir du 5 décembre dans un mouvement qui s'annonce très suivi. Jusqu'ici, 64 % des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour mener la réforme sur les retraites.

Le régime coûte aux Français entre 8 et 9 milliards d'euros, selon Gérald Darmanin dans le Journal du dimanche. Mathias est agent de circulation à la SNCF, un aiguilleur. À 40 ans, il a bifurqué en tant que cheminot en 1999. "Je suis rentré après mon bac en alternance pendant un an après avoir vu une affiche dans mon lycée pour cette formation", explique-t-il. Le quadragénaire a préféré entrer dans la vie active plutôt qu'aller à l'université.

À Caen, il fait circuler les trains en Normandie. "On prend à 5h du matin ou à 13 heures ou bien 21 h, pendant huit heures, on gère tous les trains selon la programmation que l'on a faite. On doit gérer les aléas, les retards pour savoir quel train doit passer avant l'autre", dit-il. "Il y a toujours un petit stress au moment des incidents parce qu'on a des vies entre les mains !", insiste Mathias.

C'est un poste à responsabilité qui lui rapporte 2.500 euros nets avec les primes de nuit et les week-ends travaillés après 20 ans de carrière mais "quand je suis entré à la SNCF, j'étais au niveau du Smic". C'est déjà un ancien, quand on lui parle de sa future retraite, il a du mal à y voir clair. "Depuis mon entrée, j'ai déjà subi plusieurs réformes. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de partir à 57 ans et demi parce que j'ai fait les 3/8 mais si je pars à 57 ans et demi, j'ai autant de décote. Si on veut une retraite décente, il faut aller au-delà".

5 décembre - Depuis 16h30, le gouvernement est réuni au complet à Matignon, à quatre jours de la grève du 5 décembre qui s'annonce suivie. "Il y a beaucoup de Français et de Françaises qui voudront aller travailler, il faudra qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions possibles", a souligné Édouard Philippe, sans cravate.

Intempéries - Des pluies diluviennes se sont abattues sur plusieurs départements du sud-est. Le plan Orsec a été déclenché, des mesures préventives ont été prises : des centre-commerciaux, cinémas et marchés ont été fermés. Le match de foot Monaco-PSG de ce soir est reporté.

Carburant - La préfecture du Finistère a réquisitionné, dimanche 1er décembre, 11 stations services, alors que quatre dépôts de pétrole sont bloqués, en Bretagne. Les manifestants déplorent la suppression d'un avantage fiscal sur le gazole non routier.