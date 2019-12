publié le 02/12/2019 à 08:22

Le Bac 2020, c'est pour bientôt. Les premières épreuves, celles concernant le contrôle continu, doivent avoir lieu au mois de janvier pour les élèves de 1ère. Ces examens doivent compter pour 30% de la note finale. Mais deux syndicats soulignent les premiers problèmes concernant ces épreuves de contrôle continu et sont tout simplement contre leur maintien. Ils ont en effet demandé au ministre de l'Éducation d'y renoncer.

Quel est donc le problème ? La banque de sujets, dans laquelle les professeurs doivent piocher pour mettre au point ces examens, ne serait pas encore prête. "Cette banque dans laquelle les professeurs vont avoir à choisir un sujet commun suppose qu'ils se sont entendus. Si certains n'ont pas traité la partie du programme qui serait évaluée dans le cadre des sujets, ça poserait évidemment de gros problèmes. Ça suppose quand-même qu'il y ait un temps de concertation entre les enseignants. Or, pour l'instant, rien n'est prévu, rien n'est calé", a déclaré Frédérique Rolet, secrétaire générale du SNES-FSU, au micro de RTL ce lundi 2 décembre au matin.

"On cherche à concilier l'inconciliable. À garder un Bac qui serait national, avec toutes les conditions d'égalité que ça suppose, pour que le Bac ait la même valeur partout. En fait on renvoie au niveau local une bonne partie de l'organisation", a-t-elle aussi dénoncé.

