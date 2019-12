COP25 : pourquoi c'est une étape décisive pour appliquer l'Accord de Paris

publié le 02/12/2019 à 11:22

Quatre ans après l'accord historique de Paris en 2015, les émissions de gaz à effet de serre augmentent toujours. La COP25 ressemble à une grande foire au centre des Congrès à Madrid en Espagne. 29.000 personnes sont attendues à la COP dont les négociateurs, qui travaillent jour et nuit.

Tous les grands acteurs écologistes ont leur stand. Des entreprises qui ont le dernier chargeur solaire à l'ONG qui équipe les villages africains. Le stand de la France, lui, est tout en carton pour réduire au maximum l'empreinte carbone.

Cette année, la jeunesse a manifesté et les scientifiques clament qu'il reste un an pour inverser la courbe des émissions afin d'éviter la catastrophe. Mais de leur côté, les États-Unis ont quitté l'Accord de Paris et le Brésil, l'Australie et le Japon menacent de revenir en arrière.



Un an pour inverser la courbe des émissions

Ces COP sont pourtant essentielles. La COP3 avait accouché du protocole de Kyoto ainsi que de règles précises pour que les pays riches baissent leurs émissions, et notamment l'Europe. Des villes, des régions et des grandes entreprises ne cessent de s'engager à moins polluer : 16.000 engagements ont été pris. Sans ces COP, la planète irait sans doute beaucoup plus mal.

L'enjeu principal de cette conférence sur le climat : continuer à négocier l'application de l'Accord de Paris, qui ne sera opérationnel que l'an prochain. Négocier le système de compensation mondial de carbone, trouver des solutions pour les pays qui n'arriveraient pas à réduire leurs émissions ou à financer des centrales solaires par exemple.

En réalité, la COP importante sera celle de Glasgow dans un an. Cette conférence s'annonce historique car tous les pays devront réellement annoncer des efforts supplémentaires. Une grande marche est prévue vendredi 6 décembre. Greta Thunberg, encore à bord de son catamaran aux États-Unis, devrait y assister.