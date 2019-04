publié le 24/04/2019 à 08:01

La sécheresse est bien installée dans le Nord et elle commence à inquiéter. Le département est en alerte depuis maintenant quinze jours. Une véritable difficulté pour les agriculteurs qui ont interdiction d'arroser entre 11h et 19h.



"C'est rare qu'en début de saison comme ça, on ait une terre qui soit aussi sèche, qu'on n'ait aucune réserve en eau dans le sol", explique Marine Florent, maraîchère à Wavrin, près de Lille. "C'est compliqué pour travailler le sol pour les plantes qu'on plante à ce moment-là, qui ont besoin d'eau pour pousser convenablement", ajoute-t-elle.

"Les journées sont plus longues. On s'occupe des enfants puis on revient vers 20h ou 21h quand ils sont couchés pour arroser", raconte-t-elle. "On commence à se dire qu'il va vraiment falloir qu'on trouve des solutions plus durables pour gérer notre ressource en eau, même dans le Nord", confie l’agricultrice.

