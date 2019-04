publié le 24/04/2019 à 06:45

En cette journée mondiale contre la méningite, un sondage révèle la méconnaissance du grand public sur cette pathologie assez rare mais foudroyante et qui touche principalement les enfants et les adolescents.



Un Français sur deux pense à tort qu'elle se diagnostique facilement. Et 40% sont convaincus que ça se soigne sans problème. Certains symptômes sont connus : la fièvre, les maux de tête, la raideur de la nuque. Mais chez les nourrissons, c'est plus compliqué comme l'explique le docteur Haas, le chef des urgences pédiatriques du CHU-Lenval de Nice.

"L'enfant de moins de un an n'a pas de raideur de nuque (...) Il faut se baser sur d'autres symptômes. L'enfant est beaucoup moins tonique, beaucoup moins réactif, beaucoup plus pâle. Il mangera moins. Dès qu'on le prend, il va grogner, gindre", fait savoir ce spécialiste.

Une infection "fulgurante"

"Il peut y avoir de la fièvre, mais quelquefois cette fièvre n'est pas très élevée. On peut avoir un petit 38 degrés. L'important, ce qu'il faut comprendre, c'est la modification du comportement", explique-t-il.



"C'est une infection tellement fulgurante qu'il faut savoir examiner rapidement l'enfant", affirme encore le médecin. Sachez que plus de 544 méningites ont été recensées en 2017. 62 patients sont morts et 20 % ont gardé des séquelles : surdité, insuffisance rénale ou amputation.

