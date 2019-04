Sri Lanka : Daesh revendique les attentats

Au moins 158 personnes, dont 35 étrangers, ont été tuées dimanche dans une série d'explosions dans des hôtels de luxe et des églises du Sri Lanka

et AFP

publié le 23/04/2019 à 12:54

C'est via son agence de propagande Amaq que le groupe État islamique revendique les attentats perpétrés au Sri Lanka dimanche, a-t-on appris ce mardi 23 avril.



Selon des proches de l'enquête, deux frères de religion musulmane seraient des membre-clés de l'organisation de cet acte terroriste, qui a coûté la vie à plus de 300 personnes. Ils se sont fait exploser dimanche matin respectivement au Cinnamon Grand Hotel et au Shangri-La de Colombo.

Selon le vice-ministre srilankais de la Défense, l'enquête sur les attentats, qui visaient notamment des églises, montre qu'ils ont été commis en représailles au carnage des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande.

Lundi 22 avril, le porte-parole du gouvernement Rajitha Senaratne avait accusé un mouvement islamiste local, le National Thowheeth Jama'ath (NTJ), d'être à l'origine des attaques suicides.



Les autorités ont interpellé à ce stade 40 personnes