Comment bénéficier de la prime d'activité revalorisée ?

publié le 24/04/2019 à 07:02

90 euros de plus par mois pour un célibataire sans enfant rémunéré au Smic. La revalorisation de la prime d'activité, promise par Emmanuel Macron en décembre 2018 pour calmer la colère des "gilets jaunes", est entrée en application depuis le mois de février. Les conditions d'accès ont été élargies : 1,1 million de bénéficiaires supplémentaires devraient la toucher cette année par rapport à 2018, selon les chiffres de la ministre des Solidarités, Agnès Buzyn.



55% d'entre eux y étaient déjà éligibles l'an dernier, mais n'en avaient pas fait la demande. La médiatisation de cette aide a pu les inciter à entamer des démarches. Pour les allocataires déjà enregistrés dans les fichiers des Caisses d'allocations familiales, la hausse de la prime d'activité s'est faite automatiquement.

Et pour les foyers éligibles qui n'en bénéficiaient pas encore, il n'est pas trop tard. Vous devez effectuer vos démarches auprès de la Caisse d'allocations familiales, en ligne ou dans un point d'accueil. L'objectif du gouvernement est d'atteindre la barre des 5 millions de bénéficiaires.

Qui peut en bénéficier ?

La prime d'activité est destinée aux personnes de plus de 18 ans, résidant en France et qui exercent une activité professionnelle. Les plafonds de ressources prennent en compte l'ensemble des revenus du ménage, y compris les aides sociales et le salaire du conjoint.



Pour une personne célibataire sans enfant, ils doivent être compris entre 0,5 et 1,5 Smic, soit 585 à 1.787 euros nets par mois. Si cette personne est rémunérée au Smic (1.204 euros), la prime d’activité s’élèvera à 241 euros par mois.