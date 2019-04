publié le 23/04/2019 à 21:26

C'est un climat de violence qui règne à Nantes et dans ses environs. En deux jours, 4 personnes ont été blessées par balles et une tuée près d'un bar à chicha du centre-ville. Pas moins de 45 fusillades ont été comptabilisées depuis le début de l'année. Si bien que les enquêteurs n'excluent pas une guerre entre deux bandes rivales.



"Malheureusement on constate une recrudescence de la violence, avec des armes de guerre, avec des armes de poing", explique Stéphane Léonard, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police-FO. "Ça fait des années qu'on dit que la délinquance nantaise augmente. Depuis le début du mois, on en est à huit blessés par armes à feu, alors que dans l'année, en général, on en est à une dizaine", martèle-t-il.

Une recrudescence que le policier syndicaliste explique par un phénomène particulier. "Il ne faut pas oublier que les fonctionnaires de police ont été mobilisés pendant très longtemps sur Notre-Dame-des-Landes (...) Les délinquants en ont peut-être profité pour augmenter leurs trafics. Et on en est arrivé là peut-être aussi à cause de ça", avance-t-il.