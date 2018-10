publié le 16/10/2018 à 07:00

L'Aude est toujours sous haute surveillance ce mardi 16 octobre. Après des inondations meurtrières, le département commençait mardi à panser ses plaies et à évaluer l'ampleur des dégâts. Toujours placée en vigilance rouge "inondation" par Météo France à 6 heures, l'Aude surveille avec anxiété les crues de ses cours d'eau.



En quelques heures, près de trois mois de pluie sont tombés sur le département entraînant des conséquences dramatiques. Onze personnes sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi à la suite des violents orages qui ont provoqué de graves inondations dans l'Aude. Il y a en outre huit blessés graves et deux personnes portées disparues. Ces inondations figurent parmi les intempéries les plus meurtrières survenues en France depuis une dizaine d'années. Le département reste en vigilance crue rouge mais la perturbation s'est déplacée vers l'Est.

Outre l'Aude, huit autres départements du sud de la France sont également sous surveillance mais dans une moindre mesure. Le Tarn, l'Aveyron, la Lozère et, le Gard ont été placé en vigilance jaune "inondation", tandis que l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse du Sud sont en alerte "pluie-inondation".La vigilance jaune appelle à une attention particulière en cas d'activités sensibles au risque météorologique.

Le bulletin Météo France du 16 octobre 2018 à 6 heures Crédit : Capture d'écran / Météo France