publié le 15/10/2018 à 07:00

"Un épisode orageux violent est en cours sur le département, de nombreuses routes coupées (...) Évitez tout déplacement." Sur Twitter, la préfecture de l'Aude est en alerte. Le département est en proie à un violent épisode orageux et les inondations vont sévir au cours de la journée. Un bilan au petit matin de ce lundi 15 octobre fait état de cinq morts, annonce le préfet de l'Aude.



En plus de l'Aude, six autres départements du Sud sont en vigilance orange : l'Aveyron, la Haute-Garonne, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, déjà en alerte depuis dimanche, auxquels Météo France a ajouté le Tarn-et-Garonne.

À partir de la fin de matinée, les pluies orageuses diminueront d'intensité sur l'Aude et se décaleront vers l'Hérault, la Haute-Garonne, l'ouest du Tarn et les Pyrénées-Orientales et les cumuls pourront atteindre localement 150 à 200 mm sur le relief, a ajouté le prévisionniste. De plus, un fort vent de sud-est contrarie l'écoulement des eaux vers la mer, entraînant un risque de crue. Plusieurs cours d'eau ont été placés en vigilance orange crues. La fin de l'événement est attendue au plus tôt lundi soir vers 21 heures.

Suivez l'évolution de la situation en direct

08h55 - "En bas de la boulangerie on a un cours d'eau dont on a l'impression aujourd'hui que c'est un fleuve. Cela fait beaucoup de dégâts", raconte Stéphane, boulanger à Trèbes.

> Stéphane, boulanger à Trèbes, raconte les intempéries dans l'Aude Crédit Média : RTL | Durée : 00:38 | Date : 15/10/2018

08h43 - Cette crue atteint un niveau sans précédent depuis 1891 dans la vallée de l'Aude, selon Vigicrues.



08h36 - Vigilance également dans l'Hérault : le département devrait être plus touché en fin de matinée, indique Louis Bodin.



08h33 - De nombreuses personnes sont portées disparues selon nos informations. Elles sont activement recherchées par les gendarmes et les pompiers.



08h27 - Le préfet Alain Thirion annonce sur BFMTV que le bilan passe à 5 morts.



08h13 - "Respectons les consignes de sécurité", insiste le ministre de l'Écologie François de Rugy, qui adresse ses condoléances aux familles des trois victimes.

Toutes mes condoléances aux familles des trois victimes des inondations #Aude Je salue la mobilisation des services de l’Etat, du département et des communes. Respectons les consignes de sécurité. https://t.co/9NuZNtkxIk — François de Rugy (@FdeRugy) 15 octobre 2018

08h02 - Les communes de Villemoustaussou, Villegailhenc, "Conques, avec des niveaux supérieurs à deux mètres d'eau", Villardonnel, Floure et Trèbes sont les villes les plus touchées, selon le préfet. L'eau est montée de 8 mètres en 5 heures à Trèbes.



07h55 - "Il faut à tout prix éviter de prendre son véhicule et d'aller sur la route", a asséné Alain Thirion, rappelant que la plupart des routes étaient coupées et l'autoroute "dans une situation délicate".



07h50 - Les deux personnes qui sont décédées et portent le bilan à trois morts sont celles qui étaient jusque-là disparues. Elles ont été retrouvées à Villegailhenc, a précisé le préfet de l'Aude Alain Thirion.



07h42 - De nombreux axes routiers sont fermés à la circulation, indique la préfecture de l'Aude, qui recommande d'éviter tout déplacement. Un numéro indiqué ci-dessous permet de se renseigner sur l'état des routes que vous empruntez dans le département.

¿¿[RÉSEAU ROUTIER]¿¿

De nombreuses routes coupées dans le département : 6113, 610, 620,

Évitez tout déplacement - Tenez vous informés :

PC ROUTES : 04 68 79 59 81https://t.co/2CJIABEC6M https://t.co/2CJIABEC6M — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 15 octobre 2018

07h30 - Trois personnes sont décédées dans les intempéries, indique le préfet.



07h26 - Il n'y aura pas d'accalmie dans la matinée de ce lundi, indique Louis Bodin sur RTL. Le phénomène météorologique déborde également sur le sud de l'Hérault, sur les Pyrénées-Orientales, le sud de l'Aveyron, la Haute-Garonne ou encore le Tarn. Cela va, au fil des heures, donner des cumuls très importants et pourra, localement, encore déborder. Il faudra attendre au moins le milieu de l'après-midi pour que les précipitations se calment.



07h21 - Dans certaines communes comme ici à Villegailhenc, les rues se sont transformées en cours d'eau.

07h16 - Tous les établissements scolaires du département sont fermés, indique la préfecture sur son compte Twitter.

¿¿ L'ensemble des écoles, collèges et lycées du département de l'Aude sont fermées ¿¿

Ne prenez pas la route, restez chez vous. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 15 octobre 2018

07h12 - Les pompiers multiplient les interventions. Une soixantaine de communes sont impactées par ces intempéries, notamment au nord et au nord-est de Carcassonne. Le gros des intempéries se concentrerait sur Villemoustaussou où, selon les gendarmes, des personnes se seraient réfugiées sur le toit des maisons. Les pompiers ne compteraient plus les interventions, il y en aurait 200 à l'heure actuelle.



07h07 - La personne décédée serait une femme - "une sœur". Elle "a été emportée par l'eau à Villardebelle". Deux autres personnes sont portées disparues, précise le préfet Alain Thirion. Le bilan est également d'une personne blessée dans l'effondrement d'une maison, a-t-il ajouté.



07h02 - Une personne est morte et deux autres ont disparu dans les intempéries survenues dans l'Aude, annonce le préfet.



07h00 - Bonjour et bienvenue sur ce direct qui vous permettra de suivre l'évolution des intempéries qui frappent l'Aude au matin de ce lundi 15 octobre.