publié le 15/10/2018 à 18:40

Si Emmanuel Macron doit se rendre "dès que possible" dans l'Aude, département lourdement frappé par les inondations, Édouard Philippe et François de Rugy se sont rendus sur place ce lundi 15 octobre. Invité de RTL, le ministre de la Transition écologique et solidaire évoque un "spectacle de désolation".



"C'est pour ça que nous sommes là, pour exprimer la solidarité de l'ensemble des Français et surtout la solidarité nationale", a-t-il lancé, évoquant des procédures "concrètes". "Ce sont des moyens aujourd'hui mais aussi des moyens demain avec les processus de catastrophe naturelle qui vont permettre d'indemniser rapidement les personnes", a-t-il poursuivi assurant que le sommet de l'État était "aux côtés des habitants".

Si certains critiquent le manque d'anticipation de Météo France, qui a hissé le drapeau rouge à 6 heures du matin, François de Rugy assure que "personne ne pouvait prévoir de façon précise quel serait le niveau des pluies et le fait que cette dépression resterait bloquée à cet endroit".



Selon un bilan provisoire, les inondations dans l'Aude ont fait 12 morts et 8 blessés alors qu'une personne est toujours portée disparue, a indiqué la préfecture de l'Aude, précisant que des évacuations étaient en cours dans la région de Narbonne.