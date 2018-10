et William Vuillez

publié le 15/10/2018 à 16:00

"C'est l'est du département qui va être touché maintenant", déplore André Viola, le président du conseil départemental de l'Aude, invité sur RTL ce lundi 15 octobre. L'élu parle d'un vrai "désastre" à Villegailhenc. La ville est littéralement coupée en deux après l’effondrement d'un pont, à 8 kilomètres de Carcassonne.



"Le problème, c'est que les crues se déplacent vers l'est du département. Il faut donc demander aux habitants qui se trouvent à proximité de Narbonne de rester chez eux et d'écouter les consignes de sécurité que donneront les maires", explique-t-il, rappelant que "dans dans chaque commune, des plans communaux ont été déclenchés".

Dans l'Aude, les transports scolaires et les établissements ont été fermés ce lundi. Le président du Conseil départemental est très inquiet. "Je vois des personnes qui ne respectent pas les barriérages, les signalisations de routes barrées, confie André Viola. En 1999, on a eu beaucoup de décès après des phénomènes de vagues et de véhicules emportés".



Le président du conseil départemental de l'Aude demande donc aux habitants de "ne pas prendre la route aujourd'hui dans le département".