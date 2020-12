Sans gluten : la recette de la bûche de Noël crème de marrons-chocolat

publié le 19/12/2020 à 09:00

La bûche est traditionnellement le gâteau du réveillon, aussi bien pour Noël que pour le Nouvel An. C’est en réalité un dessert très simple à cuisiner sans gluten ; il suffit d’un peu de patience entre les différentes étapes.

La génoise sans gluten est particulièrement tendre, ce qui permet de préparer la bûche la veille. Le jour J, vous aurez alors le temps de préparer l’entrée et le plat sans avoir à penser au dessert.

Cette génoise sans gluten est également sans lactose, car elle est bien plus moelleuse préparée avec de la margarine. En cas d’intolérance au lactose, cette base de bûche permet à tout à chacun de choisir la garniture de son choix.

Ici, elle est présentée aux marrons, mais une garniture aux agrumes, forêt noire ou même tiramisu permet une variété infinie de ce délicieux gâteau. Si vous ne recouvrez pas complètement votre bûche d’un glaçage au chocolat comme ici, pensez à couper les extrémités, pour lui donner un bel aspect bien fini.

Ingrédients :

Pour la génoise :

- 30 g de farine de riz demi-complet + 15 g pour fariner le moule

- 30 g de farine de millet

- 30 g de fécule de maïs (ou de pomme de terre)

- 15 g de poudre d’amande

- ½ cuillère à café de poudre à lever

- ½ cuillère à café de bicarbonate

- ½ cuillère à café de sel fin

- 180 g de sucre de canne en poudre

- 85 g de margarine, à température ambiante

- 3 œufs

- 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille

- 5 à 6 cuillères à soupe de sucre glace. Si vous n'avez pas de moule en silicone mais un moule en métal, il faut saupoudrer le papier cuisson de sucre glace pour rouler la génoise et former la bûche.

Pour la garniture :

- 500 g de crème de marrons

- 90 g de beurre doux, à température ambiante

- 1 cuillère à soupe de rhum (optionnel s’il y a des enfants)

Pour la ganache :

- 120 ml de crème fraiche épaisse

- 320 g de chocolat pâtissier noir, coupé en petits morceaux

Préparation :

1. Préchauffer le four à 175°C. Beurrer une plaque à cookies (27 x 35cm) à rebords ou un moule à génoise en silicone (même taille) et chemiser le fond avec une feuille de papier cuisson. Graisser cette feuille à la margarine et saupoudrer de farine de riz.



2. Dans le bol d'un robot mixeur, mélanger ensemble les ingrédients secs : farines, fécule et poudre d’amande, la poudre à lever, le bicarbonate, le sel fin et le sucre. Ajouter la margarine en petits morceaux, puis les œufs les uns après les autres, l’extrait de vanille et 3 cuillères à soupe d’eau en s’assurant de la bonne incorporation entre chaque addition. Cette pâte de génoise sans gluten va être très liquide.



3. Verser cette pâte dans le moule et l’étaler à la spatule pour avoir partout la même épaisseur. Taper d’un coup sec le moule sur le plan de travail pour aider l’air à s’échapper de la pâte. Cuire 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit tendre au touché.



4. Si votre plaque à cookies est en silicone, roulez là sur elle-même pour lui donner la forme de la bûche. Sinon, préparer une feuille de papier sulfurisé sur le plan de travail, généreusement saupoudré de sucre glace. Renverser la génoise, face à l’envers, sur le papier. Saupoudrer aussi l’envers du gâteau de sucre glace et rouler délicatement la pâte en rouleau pour lui donner la forme d’une bûche. Laisser refroidir ainsi le gâteau.



5. Préparer la garniture à la crème de marrons : battre au mixeur le beurre jusqu’à ce qu’il soit d’une texture crémeuse, verser la crème de marrons et continuer de mixer pour obtenir une belle garniture au marron.



6. Préparer la ganache au chocolat : dans un saladier chaud (passé sous l’eau bouillante juste avant) déposer le chocolat coupé en petits morceaux. Dans une petite casserole, faire chauffer la crème fraiche jusqu’à ce qu’elle frémisse, puis la verser sur le chocolat. Mélanger pour faire fondre le chocolat et pour obtenir une ganache homogène, puis garder de côté pour qu’elle refroidisse.



7. Une fois le gâteau refroidi, le dérouler délicatement et décoller le torchon. Déposer le gâteau sur une feuille de film alimentaire. Étaler délicatement mais généreusement la garniture à la crème de marron, en laissant 1 cm de bord sans crème sur tous les côtés : en roulant la génoise, la garniture va légèrement s’étaler sur ces bords. Rouler à nouveau le gâteau et l’envelopper fermement avec le film alimentaire pour aider à maintenir la forme de bûche. Mettre au frigo 1 heure.



8. Une fois le gâteau bien ferme, enlever le film alimentaire et déposer la bûche sur le plat de présentation. Recouvrir les côtés du plat avec un peu de papier cuisson pour les protéger. Recouvrir la bûche de ganache au chocolat à l’aide d’une spatule et décorer avec le motif souhaité : de simple ligne droite dans la longueur de la bûche, des décorations avec les dents d’une fourchette pour créer l’illusion d’une bûche de bois, l’inspiration est libre...

Laisser refroidir 20 minutes au réfrigérateur pour que la ganache se fige. Sortir du réfrigérateur environ 30 minutes avant de servir cette bûche de Noël.

