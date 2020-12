Les astuces de Cyril Lignac pour une bûche de Noël aux fruits légère

publié le 21/12/2020 à 11:09

Incontournable des fêtes de fin d'année, la bûche de Noël peut être compliquée à préparer pour les novices de la pâtisserie. Pour simplifier cette tâche, Cyril Lignac offre sa recette pour une bûche aux fruits.

Pour bien commencer, le meilleur biscuit est celui aux œufs. Après avoir séparé les blancs des jaunes d'œufs, on monte trois blancs en neige avec 150 grammes de sucre en deux temps, mettant 75g au début, puis 75g à la fin.

À côté, l'on bat les trois jaunes d'œufs, auxquels on ajoute 20-25g de sucre et de la farine. Avec cela, on obtient une pâte qu'on allège avec les blancs montés en neige, que l'on couche sur une plaque puis que l'on cuit au four, très fort, à 210 degrés, pour permettre que ça gonfle et que ça souffle. Temps de cuisson : 8 minutes.

Ensuite, il vous faudra mouiller puis essorer un torchon et démouler le biscuit dessus. Ceci va permettre de continuer à avoir du moelleux, grâce à l'humidité et à la chaleur. En le laissant refroidir, il est possible de préparer une chantilly, avec crème liquide, sucre, et optionnellement du mascarpone.

La saison n'est pas aux fruits, mais du fruit de la passion, rempli de goût et acidulé, et de la mangue coupée en petits dés peuvent être utilisés. Il faut ensuite étaler la crème, saupoudrer de mangue et de fruit de la passion, enrouler le tout dans le torchon, puis laisser 20 minutes au frigo, avant de consommer.



Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.