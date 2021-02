Les conseils de Cyril Lignac pour une salade et un jus de fruits de saison

publié le 19/02/2021 à 11:11

Guillaume vit à Paris et voudrait faire une salade avec de bons fruits de saison. En plein hiver, il n'est pas toujours facile de savoir lesquels choisir. Il demande aussi une astuce pour faire un bon jus.

Pour la salade de fruits, Cyril Lignac lui conseille d'abord des pommes. On choisit celles qu'on préfère, mais le chef a un coup de cœur pour la Fuji. On peut la mélanger avec des suprêmes d’agrumes : par exemple, du pamplemousse et des oranges sanguines. Il est aussi possible d'ajouter des bananes, ou encore des kiwis.

En ce mois de février, c’est la pleine saison des oranges sanguines. Pour un bon jus de fruit, on peut en presser quelques unes et y ajouter un peu de de gingembre frais, un pincée de curcuma en poudre, du jus de carotte, un jus de citron et une pointe de vinaigre de cidre. Dès le matin, pour commencer la journée, c’est très énergisant, vous assure le chef Lignac.