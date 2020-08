Coronavirus : comment faut-il nettoyer ses fruits et ses légumes ?

publié le 16/08/2020 à 06:33

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un mode courant de transmission du coronavirus, des précautions sont à prendre dans la manipulation des aliments. Au supermarché, les fruits et légumes peuvent avoir été touchés par d'autres personnes, et doivent donc bien être nettoyés.

Pour plus de sécurité, il est donc indispensable de passer sous de l'eau potable tous les fruits et légumes avant consommation, puis de les essuyer avec un essuie-tout à usage unique. Autre geste à adopter : éplucher, quand c'est possible, ses légumes, et éviter de manger la peau des fruits, bien que celle-ci apporte en temps normal des vitamines.

Cuire ses légumes, lorsqu'ils s'y prêtent, pendant quatre minutes à 63 degrés, élimine aussi le virus s'il est présent, explique le site de l'administration service-public.fr. Pour les produits consommés crus, laver à l'eau suffit.

Éviter les produits ménagers

Attention, l'utilisation de produits nettoyants ou désinfectants, comme l'eau de javel ou le détergent, est en revanche à proscrire, pouvant potentiellement entraîner une intoxication. Il n'est pas non plus nécessaire de les utiliser pour laver les emballages, qui doivent être retirés si possible ou simplement nettoyer avec un chiffon ou un essuie-tout humidifié.

Pour l'heure, ces gestes relèvent surtout de la précaution. Comme l'explique l'ANSES, "aucune donnée scientifique ne laisse penser que le virus peut nous contaminer par voie digestive", mais "la possibilité d’infecter les voies respiratoires lors de la mastication d’un aliment contaminé ne peut pas être totalement exclue".