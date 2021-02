Les conseils de Cyril Lignac pour une tartiflette croustillante

publié le 18/02/2021 à 12:17

La tartiflette est le plat emblématique de l’hiver, pour faire une bonne tartiflette, il faut un bon reblochon. Souvent quand on est chez le fromager ou les supermarchés, il y a les reblochons pastille verte et les reblochons pastille rouge. Les pastilles vertes c’est un reblochon fermier, élaboré manuellement par le producteur après chaque traite de lait fait par un seul troupeau. Pour la couleur rouge il s’agit d’un reblochon laitier qui est donc fabriqué en laiterie, avec du lait de plusieurs exploitations.

Les deux sont très bons mais comme cela, on sait ce que l’on achète et c’est important de regarder aussi à quel producteur on achète. Pour faire la tartiflette, il y a deux façons : la façon traditionnelle, ou en tarte croustillante.



Prenez des feuilles de brick, mettez du beurre, empilez les feuilles. Mettez le tout dans un moule à tarte, à côté faites revenir les ognons avec les lardons. Cuisez les pommes de terre à l’eau, coupez-les en petites rondelles, mélangez bien. Déposez cela au fond de votre pâte croustillante.

Par-dessus, coupez des longues tranches de reblochon, laissez la croûte. Refermez un petit peu les côtés. Et cela fait comme une petite feuille de brick. On cuit au four à 200 degrés pendant 20 minutes.



C’est croustillant à l’extérieur, moelleux et fondant à l’intérieur. Quand on sort le tout du four, coupez des petits cornichons dessus, cela casse le gras.