Coronavirus : le prix des fruits et légumes a explosé en 2020

publié le 29/07/2020 à 12:51

Alors que consommer cinq fruits et légumes par jour est vivement recommandé, la facture pourrait rapidement devenir salée pour les ménages en cette période de crise sanitaire. Et pour cause, le prix des fruits et légumes a explosé de 18% en l'espace d'un an, selon le constat de l'association Familles rurales dans son baromètre publié ce mardi 28 juillet.

Une hausse considérable, jamais vue dans l'Hexagone depuis près de 20 ans et janvier 2002, et qui est une des conséquences directes de la crise du coronavirus. L'augmentation de ces prix, effective lors des mois d'avril et mai, n'est toujours pas retombée selon l'Insee.

Ces chiffres sont remis en cause par Jacques Rouchaussé, le président du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) : "Je suis très surpris quand on me dit que c'est la plus forte hausse depuis 2002 car sur les légumes, on est en augmentation de 4% par rapport à juin 2019 [...] et cette augmentation peut se justifier".

Quoiqu'il en soit, la hausse se confirme dans le prix moyen du panier de fruits et légumes des Français, avec une augmentation de 16% selon FranceAgriMer. Il faut souligner également que les ménages consomment davantage de produits frais par rapport à 2019 et que les quantités de fruits et légumes achetées pour le domicile ont augmenté de 7%.