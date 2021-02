La recette idéale de Cyril Lignac pour cuisiner avec les enfants

publié le 24/02/2021 à 11:29

Nathan a 3 ans et il aimerait connaître une recette simple et salée, à réaliser avec sa maman. En effet, cuisiner c'est également le moyen de partager un bon moment en famille. Alors, Cyril Lignac propose une recette facile mais délicieuse : un risotto de coquillettes au jambon.



L'avantage de cette recette c'est qu'elle est simple à partager : maman ou papa va s'occuper de préparer l'oignon, de couper le jambon, de couper la ciboulette. Ensuite, on prépare un petit bouillon, puis on met les oignons dans la casserole avec de l'huile d'olive, on remue doucement et dès que les oignons sont translucides, on y ajoute les coquillettes. On fait un peu éclater la pâte, comme un risotto.

Ensuite, on mouille avec du bouillon, et on laisse cuire. On répète plusieurs fois cette opération. Une fois que c'est cuit, on ajoute une cuillère de crème, du fromage rappé, le jambon. Il n'y a pas de risque de projection d'huile, donc l'enfant peut le faire. Ensuite on sort la casserole du feu et on remue délicatement pour faire fondre le fromage, la crème et le jambon et ensuite il n'y a plus qu'à mettre dans les assiettes, avec dessus un petit peu de ciboulette, persil ou roquette, ce qui permet de faire découvrir les herbes aux enfants. On peut également y incorporer des légumes pour habituer les enfants au vert. Des tomates, des brocolis ou des petites pointes d'asperges en fonction de la saison.

