Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser une belle pâte feuilletée

publié le 04/05/2021 à 11:16

Nicolas qui vit à Saint-Germain en Laye voudrait avoir la recette de pâte feuilletée de Cyril Lignac.

Il y a plusieurs manières de faire la pâte feuilletée. La recette classique démarre toujours avec 250 g de farine, qu'il faut mettre dans un petit bol. Ensuite il faut ajouter une cuillère à café de sel fin, ainsi que 110 ml d'eau. Ensuite il est nécessaire de pétrir la préparation, à la main ou au batteur, pour former une petite boule qu'il faut laisser refroidir 10 minutes.

Après il faut faire une petite croix sur la boule afin d'ouvrir la pâte parce que c'est ce qui va permettre ensuite d'étaler les quatre côtés et de pouvoir y insérer 200 g de beurre à l'intérieur. Quand la croix est faite, il est nécessaire de filmer la pâte et mettre au frais 10 à 20 minutes. Ensuite il faut taper le beurre avec un rouleau à pâtisserie pour faire un petit rectangle.

Après on reprend la détrempe et là on étale les quatre côtés afin d'y déposer le beurre au milieu et rabattre chaque extrémité sur le beurre. Ensuite il faut bien taper pour que le beurre soit bien à l'intérieur. Après, il est conseillé de retourner la pâte et d'y mettre de la farine. Enfin il faut étaler la pâte en long, c'est-à-dire la pâte face à soi et on étale assez long et ensuite on peut démarrer le premier pliage. Donc on plie comme un portefeuille, un morceau devant et l'autre par-dessus. Ensuite il est nécessaire d'effectuer ¼ de tour pour que les plis soient verticaux vers vous, et recommencer l'opération.

Laissez reposer la pâte avant de recommencer le pliage. Il est nécessaire de faire quatre tours. Après avoir laissé reposer la pâte, vous pouvez vous en servir.



