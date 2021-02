Les conseils de Cyril Lignac pour réutiliser ses fromages en sauce

publié le 15/02/2021 à 11:20

Il est courant qu'il reste au frigidaire des morceaux de comté ou de parmesan "en fin de vie" , un peu secs, qu'on ne sait pas comment réutiliser. On peut très bien s'en servir pour réaliser des sauces : mélanger 50g de fromage à 50g de crème liquide, faites chauffer à feu doux jusqu'à ce que la sauce réduise. N'attendez pas qu'elle sèche, ne la mettez pas au frigo, il faut la verser tout de suite sur vos lasagnes, moussakas, hachis parmentier et autres gratins.

Si le fromage est plutôt de type onctueux, comme du gorgonzola, du roquefort, du camembert ou du reblochon, cela marche aussi. Simplement, il vaut mieux d'abord faire bouillir la crème et verser ensuite le fromage pour qu'il fonde dedans, mais sans faire réduire. Là, ce sera parfait pour verser dans un plat de coquillettes ou de tagliatelles. Et pourquoi pas rajouter des morceaux de jambon. Simple et délicieux !