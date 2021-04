Pâques : la recette d'omelette aux asperges et girolles de Cyril Lignac

publié le 05/04/2021 à 10:59

Sébastien, auditeur de RTL, aimerait réaliser une omelette de Pâques. Pour Cyril Lignac, on peut donner un peu de générosité et de folie à cette omelette de Pâques avec des asperges vertes dont c'est la saison. On peut manger l'asperge verte de plusieurs manières, donc on épluche les asperges, on coupe la tête, et le reste, la queue de l'asperge, on la coupe à cru, elle va avoir ce côté herbacé.

On fait ensuite revenir les oignons avec les têtes d'asperges crues. Ensuite on bat les œufs pour faire une omelette à laquelle le chef rajoute toujours de la crème. On mélange bien et on termine la cuisson l'asperge qui va apporter du croustillant. On peut aussi ajouter du fromage : parmesan ou du beaufort. Juste à côté, on cuit les têtes d'asperges dans de l'eau bouillante salée pendant 2-3 minutes, on les rafraîchit et ensuite on les dépose avec de l'huile d'olive sur l'omelette. On donne ainsi du peps à l'omelette avec deux méthodes de cuisson de l'asperge. Vous pouvez aussi ajouter des girolles avec des noisettes torréfiées à la poêle.

