Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser une palette de porc braisée

Comment réalisée une bonne palette de porc ? C'est une petite pièce de viande de 20 centimètres, qui se situe au-dessus de l'épaule, et qui se cuisine surtout dans la culture alsacienne. On dépose dessus un mélange de moutarde fine, de moutarde ancienne, des graines de coriandre concassées, et de l'ail.

Ensuite, on prend la crépine pour la rissoler dans une casserole et ça cuit très longtemps, ou alors on la met dans de la pâte à pain. Pour Cyril Lignac, il faut 1 kilo de farine de blé, 20 grammes de levure, 45 cL d'eau, 15 cL d'huile de pépins de raisin, un peu de sel, on pétrit la patte, on étale, on met la palette dessus.

Ensuite on cuit le pain qui va gonfler au four. On a une croûte de vrai pain, à l'intérieur c'est braisé et moelleux. On le mange un peu comme un jambon. Ensuite on découpe et on le met sur le pain chaud et on peut rajouter un peu de moutarde.

On peut faire une belle petite salade à côté, pas besoin de légumes. Si on veut faire la palette à la cocotte, on ajoute du bouillon, des tomates concassées ou concentrées, on laisse mijoter dans le four et on laisse cuire sur des oignons et des carottes.



