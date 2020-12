Les conseils de Cyril Lignac pour perfectionner sa pâte à crêpes

publié le 01/12/2020 à 11:55

Ce sont des astuces qui pourraient bien éclairer un grand nombre d'amateurs de cuisine et de soirées crêpes conviviales. Cyril Lignac dévoile la manière dont il confectionne une pâte à crêpes onctueuse et sans grumeaux. Si la pâte à crêpe n’est pas ce qu’il y a de plus compliqué, il y a quand même plusieurs manières de les servir ensuite à vos convives.

Pour commencer, il vous faut mélanger de la farine et du sucre, dans un saladier. Cassez ensuite des œufs dans un petit puits de farine, avant de mélanger le tout. Dans le cas où vous seriez confronté au sentiment désagréable de voir votre pâte coller au fouet, il existe une solution.

Cyril Lignac souligne en effet qu'à partir du moment où les œufs se trouvent dans la farine, il faut commencer à verser le lait progressivement dans votre saladier afin de vous éviter ce désagrément. La pâte est ainsi fluidifiée et ne possède aucun grumeau.

Le secret du beurre suzette

Pour donner plus de goût à votre pâte, il vous est possible d'y ajouter un parfum. Selon vos préférences, de la fleur d’oranger, de la vanille, du miel ou de la cannelle sont des idées qui peuvent vous aider.

Vient ensuite la confection des crêpes avec, comme le veut l'adage, la première qui est toujours ratée. Pour rassurer les amateurs, Cyril Lignac la rate aussi, car il faut que la poêle s’imprègne de la pâte.

Concernant les crêpes suzette, il faut commencer par faire un beurre suzette. Pour cela, munissez-vous de beurre, de jus d’orange et de sucre glace. Mélangez le tout et une fois que vos crêpes sont cuites, remettez les dans la poêle avec un petit peu de beurre orangé. On les plie, on les caramélise, et on dépose des suprêmes d’orange avant la dégustation.

Dernière chose, comment réussir une crêpe fine, cuite avec les bords qui croustillent ? Il faut une bonne crêpière, déposer la louche au centre et bien amener la pâte sur les côtés en faisant basculer la poêle. Il faut aussi bien laisser cuire la crêpe avant de la retourner.