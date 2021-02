La recette originale de Cyril Lignac pour cuisiner le brocoli

publié le 25/02/2021 à 11:08

Astrid adore les brocolis et elle aimerait connaître une nouvelle façon de les cuisiner, autre qu'à la vapeur ou en tarte. En effet, l'avantage du brocoli c'est qu'il peut se manger cru, cuit à l'eau, en gratin ou encore à la poêle. Mais ce matin, Cyril Lignac a une autre variante à proposer, inspirée d'une recette israélienne. Pour cela, faire cuire le brocoli 10 minutes dans de l'eau avant de le mettre au four. Cela permet aux petites sommités de brocolis de caraméliser assez rapidement dans le four.

Après l'avoir plongé dans l'eau donc, épongez-le correctement avant d'y verser un trait d'huile d'olive et d'y ajouter de la fleur de sel. Enfournez à 200° C pendant 15 à 20 minutes. Votre brocoli va ressortir tout grillé si ce n'est pas assez, mettez votre four en position grill. En effet, le but est que la tête du brocoli soit toute croustillante et caramélisée.

Avec cette recette, votre brocoli sera moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Une fois qu'il est cuit à souhait, on passe à la sauce. Pour cela prenez un yaourt grec, des feuilles de coriandre, des noisettes concassées, du zeste de citron, de l'huile d'olive et un peu de jus de citron pressé.

Mélangez la sauce puis coupez le brocoli en deux. Déposez ensuite de la sauce dessus, et ajoutez-y pourquoi pas quelques petites noix de cajou ou de pécan. Votre plat est prêt à être dégusté avec un filet d'huile d'olive. À noter que cette recette fonctionne également très bien avec du chou-fleur ou des choux de Bruxelles.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.