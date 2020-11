publié le 24/11/2020 à 11:05

Comment préparer à dîner sans prendre trop de temps en cuisine ? Le sujet est très vaste. Quand on n'a pas le temps de faire la cuisine le soir, on peut se tourner vers les oeufs, faire des oeufs au plat ou une belle omelette. On regarde ce qu'il reste dans le frigo, on peut rajouter des pommes de terre pour faire une tortilla, bref c'est un peu le fourre-tout, mais c'est aussi : "Le bonheur est dans les restes".

C'est la pleine saison des endives. Vous pouvez donc opter pour des endives à la vinaigrette. Coupez les feuilles d'endive, mettez les avec du balsamique, un peu de moutarde, de l'huile d'olive ou de sésame. Vous pouvez y ajouter des morceaux de fromage : roquefort, comté ou autres... Ça nous fait une belle salade. Sinon, un avocat plein d'oméga 3, avec de l'huile d'olive.

On peut aussi cuire du riz façon "poke bowl", une grande mode en ce moment. Il s'agit de riz cuit façon japonaise avec un peu de vinaigre et par dessus des légumes et du poisson, de quoi faire un repas complet pour pas grand chose. S'il vous reste du poulet au frigo, vous pouvez en faire une salade avec des petits dés. On peut aussi cuire de la semoule comme un couscous, avec des petits légumes ou froid version taboulé.