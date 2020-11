et Capucine Trollion

publié le 21/11/2020 à 12:03

Ce sont des légumes d'automnes, dont les saveurs ravissent les papilles. Tous les deux issus de la famille des cucurbitacées, il est parfois difficile de les différencier, à cause de leur forme. Pourtant ils ont chacun leur particularité gustative.



Le potiron possède un goût délicat, suave et très réconfortant, comme l'explique Cyril Lignac.



Le potimarron, est le légume idéal pour une purée. Par exemple, coquilles Saint-Jacques et une mousseline de potimarron marchent bien ensemble. Le potimarron se cuisine aussi à la poêle, une fois coupé en petit carré, ou au four. C'est l'accompagnement idéal pour des Saint-Jacques rôties.

La recette préférée de Cyril Lignac pour le potimarron

Couper le potimarron en quartiers, déposer sur une feuille de papier aluminium avec sel, sucre, poivre, beurre et eau cuisson. Mettre au four en papillote pendant 20 minutes à 180°C avec un mélange d’amandes concassées, de noisettes et des épices comme du curry, curcuma, cumin, anis sauvage. Le tout servi avec une sauce crème à base de Banyuls ou de Porto rouge.