Cyril Lignac dévoile sa recette pour de délicieux gnocchis maison

publié le 20/11/2020 à 11:25

Les gnocchis, on les trouve tout fait dans le commerce, mais ça n’a rien à voir avec ceux qu’on peut faire maison. La base de la pâte à gnocchis, ce sont des pommes de terre que l’on fait cuire.

Il faut de la pulpe de pommes de terre bien sèche, parce qu’après on les fait cuire dans l’eau et cela risquerait de se déliter si les patates sont trop humides. Donc, il faut les cuire au sel : prenez une plaque sur laquelle vous mettez du gros sel, vous disposez les pommes de terre sans les éplucher et vous mettez au four à 110-120 degrés environ.

Ensuite, vous sortez et épluchez les pommes de terre et vous les passez au presse-purée. On ajoute trois jaunes d’œuf, 100 grammes de farine et 110 grammes de parmesan râpé. Cependant, ce dernier point n’est pas obligatoire, car en Italie, on n’ajoute pas de fromage à la pâte.

Avec cette pâte souple, on a deux options : soit on fait des petits boudins qu’on coupe en morceaux, soit on fait des petites boules et on les roule avec le dos de la fourchette.

Dernière étape, faire chauffer la crème fraîche et y ajouter du gruyère et du parmesan. Une fois que les gnocchis sont cuits dans l’eau et qu’ils remontent à la surface, les faire revenir rapidement dans la préparation. Et basta !

Pour des gnocchis maison il faut :

- 1 kg de pommes de terre à cuire de préférence au four sur un lit de gros sel



- 3 jaunes d’œufs

- 100 g de farine

- 110 g de parmesan râpé

- De la crème fraîche