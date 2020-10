Cyril Lignac vous apprend à préparer les salsifis

publié le 22/10/2020 à 11:22

Comment bien cuisiner les salsifis, légume de saison ? D'abord, Cyril Lignac conseille d'acheter des salsifis frais, qui sont très différents de ceux en boîte. Attention toutefois, il faut s'armer de patience, et ça colle aux doigts. Le chef conseille donc de mettre des gants en plastique.

Première chose à faire pour les cuisiner : les éplucher. Ensuite, on peut les faire cuire dans un bain d'eau, avec du jus de citron pour éviter l'oxydation. Puis on peut les couper en tronçons, puis en deux, et les faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive et un peu de beurre. Le chef rajoute du sucre pour caraméliser, et les fait cuire à feu doux. En touche finale, il met un peu de miel sur les salsifis.

Les salsifis peuvent aussi être cuits avec des coquillages à la marinière, dans le bouillon des coquillages, ou encore être faits en gratin. Là on les cuit dans l'eau, puis on les mélange avec de la crème et du lait dans un plat à gratin, et on les fait cuire avec un peu de fromage. Enfin les salsifis peuvent aussi être préparés en purée, avec des épices. Bref, le salsifis, c'est le super légume de début d'hiver.



Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.