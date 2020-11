Cyril Lignac livre les secrets d'une sauce aux champignons savoureuse

publié le 17/11/2020 à 11:16

Alexandra souhaite connaître une recette infaillible pour réaliser une sauce aux champignons crémeuse et riche en goût, et c'est vrai qu'en automne, c'est un délice. Si l'on peut faire une sauce avec tous les champignons, je trouve cela dommage de la réaliser avec de beaux cèpes de saison. Il est préférable de les déguster en poêlée avec du persil et un peu d’ail. Néanmoins, s'ils sont très abîmés, alors on peut les faire en sauce ou en velouté.

Pour la sauce, tout d'abord il faut bien laver ou nettoyer à sec les champignons. Favorisez l’eau tiède pour les girolles ou les mousserons ou encore les trompettes de la mort, car les impuretés se faufilent dans les cavités. Concernant les trompettes il ne faut pas oublier de couper la queue et de la détacher en deux. Ensuite, il faut bien les sécher. Si vous avez du temps, laissez les quelques heures, c'est mieux.

La star de la sauce aux champignons ça reste quand même le champignon de Paris. Outre le fait d'être le champignon préféré des Français, il n'est pas cher et très savoureux. Ainsi, il est idéal à cuisiner à la crème ou juste poêlé.

La recette

Mettez un trait d'huile d'olive dans une sauteuse. Ajoutez-y les champignons, ou que les queues s'il y en a beaucoup. On fait revenir avec du sel et du poivre et on met une noix de beurre pour les caraméliser. Ensuite cela dépend de ce que l'on aime.

Personnellement, quand je fais une sauce à la crème j'y ajoute soit, du Banyuls, soit du Porto, soit du Noilly Prat, soit du vin jaune, ou encore du Xérès si l'on aime l'acidulé. Ensuite, on ajoute de la crème fraiche, de préférence épaisse, du beurre et on fait mijoter. On peut aussi y ajouter un peu de jus de viande pour que ce soit plus savoureux.