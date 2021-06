Coronavirus : dans quels pays peut-on voyager cet été ?

Les vacances d'été approchent, et après de longs mois de confinements et autres restrictions sanitaires, il est désormais possible de voyager. Depuis le 9 juin, les Français peuvent voyager en Europe sans motif impérieux.

Si vous souhaitez voyager en Corse ou dans les Outre-mer, le pass sanitaire sera obligatoire. Il faudra présenter un test négatif au coronavirus de moins de 72 heures ou le certificat des deux doses de vaccination. La Corse demande en plus une attestation sur l'honneur de non-présence de symptôme.

En Europe, il faudra présenter son pass sanitaire. Mais les pays restent maîtres des mesures de prévention, et certaines peuvent s'ajouter à cette exigence. En Allemagne par exemple, une déclaration en ligne et une quarantaine de 10 jours sont toujours nécessaires, sauf si on vient de Corse ou des Outre-mer. La Belgique demande également de remplir un formulaire de localisation du passager, et d'observer une quarantaine si on a été dans une zone à risques. En Irlande, en Lituanie ou en Slovaquie, il faudra aussi observer une quarantaine en plus des tests.

Dans le doute, même en Europe, mieux vaut consulter avant de partir les conseils aux voyageursdu ministère des Affaires étrangères.

A l'aller et au retour, des protocoles différents

Le Royaume-Uni ayant quitté l'Europe, et étant considéré comme une zone à risque, les conditions d'accès sont plus compliquées. Pour y entrer, il vous faudra un test négatif de moins de 72 heures, et au retour en France, il en faudra un nouveau, de moins de 48h. Par ailleurs, un isolement de 10 jours est exigé à votre arrivée au Royaume-Uni, et de 7 jours au retour en France.

Hors d'Europe, peu de pays sont ouverts sans restrictions. Vous pouvez aller au Costa Rica, en République dominicaine, et Mexique sans restriction ni test négatif, mais vous devrez vous faire tester à votre retour en France, et vous isoler dans le cas du Costa Rica. Ailleurs, il faudra en général au minimum un test négatif récent. Si le pays est classé orange par le gouvernement français, il faudra de nouveau se faire tester au retour, et s'isoler 7 jours si vous n'êtes pas vacciné.

Classification française des pays sur la base des indicateurs sanitaires au 2 juin Crédit : Gouvernement

Enfin, certains pays sont complètement fermés aux voyageurs français. L'Australie et le Japon, qui sont pourtant en vert sur la carte française de classification des pays en fonction de la circulation du coronavirus, sont interdits aux Français qui veulent faire du tourisme pour le moment. Les Etats-Unis, le Canada, l’Inde, l’Argentine et le Maroc sont aussi fermés aux touristes.