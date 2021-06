Nord : au moins deux morts dans le crash d'un avion de tourisme

et AFP

publié le 12/06/2021 à 18:04

C'est dans des circonstances encore floues qu'un avion de tourisme s'est écrasé samedi 12 juin près de Lille, à Wambrechies, entraînant la mort d'au moins deux personnes, ont indiqué les pompiers ainsi que le parquet de Lille. "Nous tentons de déterminer le nombre de victimes, qui pourrait s'élever à trois", a déclaré à l'AFP la procureure de Lille, Carole Étienne. Une panne de moteur pourrait être à l'origine de l'accident.

L'avion, apparemment un 4 places Robin H-100 selon Carole Étienne, avait décollé peu avant midi de l'aérodrome de Bondues, dans la métropole lilloise, avec trois personnes à son bord, d'après les pompiers. Le crash s'est produit à Wambrechies, commune jouxtant Bondues, l'appareil tombant près d'un parking situé derrière un restaurant d'une zone d'activité. Il s'est immédiatement embrasé, l'incendie a ensuite été maîtrisé par les pompiers.

Le parquet de Lille a été chargé de l'enquête, confiée conjointement à la Section de recherche des transports aériens (SRTA), au Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) de l'aviation civile et la DDSP du Nord. Des investigations médico-légales sont en cours. "À ce stade, on présume une panne moteur", a précisé Mme Etienne.