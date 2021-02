Chandeleur : les astuces de Cyril Lignac pour réussir de délicieuses crêpes Suzette

publié le 02/02/2021 à 10:26

Comment réaliser de traditionnelles et savoureuses crêpes Suzette à l'occasion de la Chandeleur ?

Dans un saladier, 300g de farine avec 3 cuillères à soupe de sucre, on fait un petit puits. Ensuite on bat les œufs œufs puis on ajoute 2 cuillères à soupe d’huile. Ensuite on mélange 70cl de lait que l'on ajoute petit à petit avec un peu de fleur d’oranger et 1 zeste d’orange. Vous pouvez rajouter une tasse à café d'eau, ce qui détend la pâte.

Dans un saladier, on prépare 100g beurre crémeux, 1 jus d’orange, 1 jus de citron et les zestes, 15g sucre glace et 5cl Grand Marrnier. On mélange ça pour avoir le beurre puis mettez au frais.

Enfin, dans la crêpière chaude, plier la crêpe en quatre avec le beurre d’orange que l'on met dessus puis on glace la crêpe. À la fin, déposez des rondelles d’orange et des zestes.



