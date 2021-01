Les astuces de Cyril Lignac pour de savoureuses tartinades de topinambour

publié le 29/01/2021 à 10:55

Chaque jour, un auditeur ou une auditrice demande à Cyril Lignac une idée de recette. Ce vendredi 29 janvier, Virginie souhaiterait avoir des astuces pour "twister" des tartinades de topinambour. Une façon de déguster ce légume d'hiver, cuit dans l'eau, écrasé puis tartiné sur du pain grillé.

Pour en avoir une version plus élaborée, on peut éplucher les topinambours, les couper en petits morceaux avant de les mettre à cuire doucement dans du lait. Le lait va servir à faire une crème onctueuse. On mixe donc le tout une fois cuit, ou on écrase à la fourchette si on veut des morceaux. On assaisonne avec des zestes de citrons, de la coriandre. On peut mettre des champignons (sautés et hachés), des fruits secs (noisettes torréfiée et concassée), et c'est prêt à tartiner.

Autre "twist" possible on frotte la tartine avec de l'ail, on dépose le topinambour écrasé, on ajoute dessus un carpaccio de Saint-Jacques un peu épais, cru, le tout auréolé d'un filet d'huile d'olive, d'un peu de citron, et on met à tiédir sous le grill du four. Pour le pain, un joli pain de campagne avec des tranches par trop épaisses est conseillé.