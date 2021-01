publié le 28/01/2021 à 12:17

Louis, un étudiant de Saint-Étienne, souhaite savoir comment avec un budget très serré, il pourrait cuisiner des repas bons, faciles à faire et pas cher, toute l'année. Pour ce fait, Cyril Lignac conseille de se tourner vers des produits simples, pas très chers et de saison comme les carottes, la volaille, des champignons de Paris, des épices et des œufs.

Selon le chef, l'essentiel est d'embellir votre quotidien avec... les produits du quotidien. La recette des carottes râpées fait donc partie des solutions idéales car cette entrée est très nourrissante, bonne et croquante. Complétez la avec un peu d'huile d'olive, du jus de citron et de la vinaigrette.

Pour le plat, il vous est possible d'acheter des escalopes de poulet ou de volaille. Coupez-les en petits morceaux et faîtes les revenir dans des champignons, des oignons et de la crème fraîche. À côté, faîtes cuir des coquillettes que vous ajouterez à votre viande pour obtenir un super plat. En dessert, vous pouvez produire une tarde sucrée en achetant une pâte brisée avec des zestes d'orange et du du sucre.

Les secrets pour un bouillon de nouilles réussi

Autre solution de menu, vous pouvez commencer en entrée avec un velouté de légumes au potiron ou potimarron que vous faîtes revenir avec du cumin. En plat, privilégiez des pâtes, avec du jambon et associez le avec du parmesan, dont c'est la pleine saison ou du reblochon. Pour le dessert, les pommes sauront vous satisfaire. Vous pouvez les faire au four en les cuisant avec un petit peu de beurre et du sucre ou sous la forme d'une compote de pommes.

Un autre des plats favoris de Cyril Lignac facile à faire et pas cher est le bouillon de nouilles avec de la sauce soja et un œuf. Produisez un œuf mollet et préparez un petit bain de sauce soja avant de le faire tremper dedans. Laissez le mariner pendant heures pour qu'il ait le goût onctueux du soja et associez le avec un bouillon de nouilles que vous aurez agrémenté avec des légumes, du lard ou des champignons.