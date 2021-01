Les astuces de Cyril Lignac pour cuisiner le céleri rave

publié le 27/01/2021 à 11:45

Ingrid habite dans le Morbihan et adore le céleri rave, elle en achète tout l’hiver et demande à Cyril Lignac une recette qui sorte des traditionnelles soupe, purée ou rémoulade pour déguster son légume favori. Pour profiter au mieux des saveurs du céleri rave, le chef propose une recette pour le manger entier.

On commence par l'éplucher et on le coupe en quarts. Puis on dépose les morceaux sur une feuille de papier aluminium ou sulfurisé. Saler, poivrer, ajouter un peu de sucre, une belle noix de beurre demi-sel, un peu d'eau et éventuellement une lichette de vin blanc avant de fermer en papillote. Mettre alors au four à 180°C pendant 45 minutes. On peut le servir avec du citron râpé par dessus, ajouter du poivre, et le céleri rave se mangera tel quel.

Astuce du chef si vous aimez le céleri rave en purée, on peu le cuire avec des pommes vertes, avant d'ajouter un peu de crème et de mixer le tout.