Toulouse : un homme de 20 ans dans un état grave après une rixe

publié le 27/02/2021 à 21:51

Alors que la France est secouée par de multiples rixes et affrontements, notamment dans le département de l'Essonne, une nouvelle rixe a éclaté vendredi 26 février à Toulouse, sur la promenade Henri-Martin, près des quais de la Daurade. La violence des affrontements était telles qu'un jeune homme, âge de 20 ans, a été gravement blessé, détaille le journal 20minutes.



Les pompiers arrivés sur place ont trouvé la victime inconsciente et en arrêt cardio-respiratoire. Les officiers aidés du Samu ont pu finalement la réanimer : elle a été ensuite transportée d'urgence vers le CHU de Rangueil. Compte tenu de la violence de la rixe, le jeune homme reste pour l'heure dans un état de santé critique : son pronostic vital est engagé.

Plusieurs rixes ont éclaté dans le département de l'Essonne lundi, mardi et jeudi, faisant deux morts, âgés de 14 ans, et deux blessés graves. Vendredi, un meurtre, qui serait lié à un différend personnel, a fait une victime de 15 ans à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Depuis plusieurs années, les acteurs de terrain alertent sur la hausse de la violence, notamment chez les jeunes et les mineurs.