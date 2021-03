publié le 27/02/2021 à 20:03

Un adolescent de 15 ans a été tué par balle vendredi 26 février à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Si son décès serait lié un différend personnel, la violence explose dans certains quartiers français. Des rixes ont également éclaté cette semaine dans l'Essonne : deux adolescents de 14 ans sont décédés.

Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis, estime que "le niveau de violence s'est considérablement élevé chez les jeunes depuis plusieurs années". Il rappelle que ces violences sont souvent des affrontements entre bandes, notamment dans le département de l'Essonne. "Des affrontements de territoires" particulièrement relayés et galvanisés par les réseaux sociaux.

Le quartier bondynois où est décédé le jeune Aymen est un quartier qui "a été laissé à l'abandon pendant plus d'une dizaine d'années", estime le député. "La violence y est régulière, on découvre des armes qui circulent (...) et les employés municipaux se font agresser en permanence", déplore Jean-Christophe Lagarde, qui dénonce une violence "sans limites" liée à "une identité de quartier" où certains jeunes créent leurs propres règles.