Délinquance : la France fait face à une guerre des gangs

publié le 26/02/2021 à 21:10

Deux adolescents de 14 ans sont décédés dans l'Essonne lundi 22 et mardi 23 février après plusieurs rixes entre bandes rivales de différentes communes du département, à Saint-Chéron et Boussy-Saint-Antoine. Un troisième jeune a été grièvement blessé. Des violences qui interviennent un mois après le lynchage de Yuriy dans le quartier de Beaugrenelle, situé dans le 15e arrondissement de Paris. Difficile de le nier : la France fait face à un phénomène de guerre des gangs.

Selon le ministre de l'Intérieur, 350 affrontements entre bandes rivales ont éclaté en 2020, dont 186 en région parisienne, soit une énorme progression. Ces tensions sont particulièrement exacerbées par les réseaux sociaux. Si le phénomène des bandes a toujours existé dans l'Hexagone, aujourd'hui, ces faits divers reflètent une vraie volonté de tuer.

De plus, les deux tiers des membres de ces bandes sont des mineurs et 41% des mineurs devant les juges ont désormais entre 13 et 15 ans. Depuis 10 ans, les acteurs de terrain rapportent que la délinquance et la violence juvéniles explosent de façon exponentielle en France, contrairement à ce qu'avance le gouvernement.