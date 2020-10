et Paul Turban

publié le 30/10/2020 à 09:00

Invité de RTL ce vendredi 30 octobre au matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a rappelé que la France était "une grande cible" du terrorisme et qu'elle était "particulièrement visée" en ce moment. Selon nos informations, 18 étrangers radicalisés vont être expulsés du territoire dans les prochains jours.

Sur RTL, Gérald Darmanin avait déjà annoncé "14 expulsions" de même nature depuis un mois. "Nous sommes en guerre", a martelé le ministre de l'Intérieur. "Nous sommes particulièrement visés du fait notamment par des appels à la haine de pays étrangers ou de dirigeants de pays étrangers", a précisé le ministre, citant "le président Erdogan et certains de ses ministres" ou encore "un ancien Premier ministre malaisien" selon qui "les musulmans ont le droit de tuer des Français."

"Ce qui gêne sans doute, c'est la liberté qu'offre la France à tous ceux qui veulent être protégés par notre pays, et nous devons nous enorgueillir d'accueillir sur notre sol notamment tous ceux qui sont combattus par les islamistes", a expliqué le locataire de la Place Beauvau, répondant ainsi à tous ceux qui demandent une suspension totale de l'immigration ou du droit d'asile.

Gérald Darmanin a rappelé que "si on doit lutter contre les étrangers qui sont radicalisés, ce n'est pas le cas" de l'assaillant de la basilique de Nice, puisqu'il inconnu des services, et "n'a pas", selon les informations dont on dispose actuellement "fait de demande de carte de réfugié". Sur "les trente derniers terroristes qui ont assassiné, torturé, assassiné sur notre sol, 22 sont Français", précisant que la menace est avant tout endogène.

> Gerald Darmanin Ministre de l'Intérieur et des Cultes est l'invité de RTL Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 30/10/2020