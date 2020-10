publié le 30/10/2020 à 07:10

L'auteur de l'attaque sanglante qui a fait trois morts ce jeudi à Nice a été neutralisé par la police. Il est à l'hôpital et selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un jeune migrant tunisien dont le parcours a pu être reconstitué. Il est aperçu un peu avant 7h du matin sur les caméras de surveillance de la gare de Nice et n'en ressort qu'une heure et demie plus tard après avoir changé de vêtements. Il pénètre dans la basilique vers 8h30, où il égorge une femme et un homme.

Il inflige plusieurs coups de couteau à une troisième femme qui parvient à s'échapper après 30 minutes de cauchemar. Elle se réfugie dans un restaurant à proximité de la basilique mais décède de ses blessures quelques instants plus tard. Quatre policiers municipaux, alertés par un témoin, arrivent sur les coups de 9h, entrent dans l'édifice.

L'assaillant s'avance vers eux, menaçant et crie "allahu akbar". Les fonctionnaires lui tirent dessus à plusieurs reprises. Sérieusement blessé, il est transporté à l'hôpital et un document de la Croix-Rouge italienne retrouvé sur lui, révèle son identité. Il s'appelle Brahim A., a 21 ans et est originaire de Tunisie. Il est arrivé ces dernières semaines après avoir transité par l'île de Lampedusa. Il doit être entendu dès que son état le permet.

À écouter également dans ce journal

États-Unis - Selon un sondage BVA pour RTL, plus de quatre Français sur cinq (83%) auraient ainsi une mauvaise opinion de Donald Trump. Le président américain obtient davantage d'adhésion auprès des plus jeunes (13% des moins de 35 ans) et des sympathisants du Rassemblement national (25%).

Coronavirus - Le bilan de l'épidémie de Covid-19 en France a dépassé jeudi la barre des 36.000 décès. 36.020 personnes sont mortes des suites d'une infection par le coronavirus, dont 250 au cours des dernières 24 heures, selon les données officielles publiées par Santé publique France.

Football - Victoire hautement symbolique pour l'OGC Nice ce jeudi soir en Ligue Europa, 1 but à 0 face au club israélien Beer-Sheva. Un but signé Amine Gouiri, alors que les deux équipes ont observé une minute de silence à l'entame de la rencontre, en hommage aux victimes de l'attaque de la basilique Notre-Dame.