Terrorisme : "Le problème de l'immigration et son contrôle doit être posé", dit Jacob

publié le 30/10/2020 à 09:20

Ce jeudi 29 octobre, Nice a été frappé par une attaque au couteau dans la basilique Notre-Dame, qui a coûté la vie à trois personnes. Au lendemain de ce terrible événement, les réactions politiques fusent. Ce vendredi sur RTL, Christian Jacob, président du parti Les Républicains, appelle à "modifier nos textes législatifs", notamment en matière d'immigration.

"Depuis trois semaines : trois attentats, une tentative stoppée de justesse à Lyon. Quatre fois des étrangers et parfois accueillis soit par des titres de séjours soit comme mineur non accompagné", relève-t-il. " Donc le problème de l'immigration et son contrôle doit être posé", insiste le chef de file des Républicains. Selon lui, "il faudra faire évoluer les textes". "Nous devons renforcer la législation et le contrôle sur l'immigration, ce que nous avons cessé de demander depuis 8 ans", poursuit Christian Jacob.

En matière de terrorisme, il ne faut pas oublier la présomption d'innocence dit-il, "mais il faut se doter de moyens plus stricts" et notamment "doter nos policiers et nos gendarmes, des moyens d'interventions", poursuit le président LR qui se dit "tout à fait favorable", à ce que les policiers municipaux soient "armés et formés et en étroite collaboration avec la police nationale".