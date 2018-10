publié le 23/10/2018 à 19:35

Il quittera en novembre le bureau du procureur de la République de Paris. Après sept ans de loyaux services, François Molinspart pour la Cour de cassation et laisse sa place à Rémy Heitz. À cette occasion, il donne des nouvelles de la menace terroriste, qu'il a vu évoluer pendant des années en France, et dans la capitale, dans un entretien accordé à France 3.



Il avait déjà fait un point en janvier dernier sur RTL expliquant que la menace terroriste était "plus diffuse" qu'en 2015/2016, mais restait "très élevée". Sur France 3, il répète qu'elle s'est "atomisée", et ajoute qu'elle est "un peu moins forte qu'il y a deux ans".

François Molins détaille ensuite qu'elle est "le fait d'un certain nombre d'individus plus ou moins connus (des services, ndlr) qui ont été dissuadés ou empêchés de partir en Syrie et qui peuvent être tentés de passer à l'acte en étant tout simplement inspirés par les appels aux meurtres, les appels mortifères, de Daesh".



Selon lui, plus de 520 dossiers sont traités par ses services, "entre enquêtes et informations judiciaires", ce qui équivaut à "1.680 personnes mises en cause" pour des faits de terrorisme.



Le problème des revenants, et surtout des sortants de prison va aussi se poser dès cette année pour le prochain procureur de la République de Paris. En mai dernier, on apprenait qu'une quinzaine avaient déjà été libérés. François Molins ajoutait qu'une quarantaine de détenus condamnés pour des faits de terrorisme devraient être libérés d'ici 2020.